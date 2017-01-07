Надежда Савченко обнародует списки пропавших без вести

Об этом Савченко рассказала на своей странице в Facebook. По ее сообщению – списки военнопленных, а также пропавших без вести, что были получены по результатам встречи в Минске и собранные Савченко с момента увольнения из русского плена она обнародует в ближайшее время.

Напомним, Савченко ранее подтвердила свою встречу с Плотницким и Захарченко в Минске – при участии российской стороны. СБУ уже ранее провела допрос Савченко – из-за данных о встрече ее с главарями ЛНР и ДНР.

Как сообщалось, Савченко в декабре 2016 г. официально исключили из фракции "Батькивщина".