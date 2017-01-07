Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.60
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.57
USD
27.98
RUB
0.47
Новости
Украина
7 января 17, 11:57
В Хмельницком пройдет Шествие Трех Царей
Шествие Трех Царей
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сегодня, седьмого января, по случаю праздника в Хмельницком будет организовано шествие Трех Царей. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Верующие католического, а также православного обрядов шестого января празднуют день Трех Царей. Данный праздник с западного церковного календаря – в этот день верующие вспоминают трех библейских волхвов Каспара, Мельхиора и Бальтазара, прибывших в Вифлеем поклониться Иисусу.

Именно в этот день Три Царя вместе со своей свитой устроят шествие с пением колядок по улицам Хмельницкого – начиная от храма Рождества Пресвятой Богородицы в костел Христа Царя Вселенной, что на просп. Мира. Шествие стартует в 11 утра.

Как сообщалось, в столице пройдет рождественское шествие.
URA-Inform
Ещё по теме:
Смертельно больной мальчик скончался на руках у Санта-Клауса
Почем билеты на скоростной поезд в Польшу?
Центр Киева на новогодние праздники перекроют
Луценко передал беспилотник в АТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что мы знаем про Рождество? (ФОТО)
noimageНадежда Савченко обнародует списки пропавших без вести
noimageНа Кировоградщине 4 авто вытащили из кювета
noimageВ рождественскую ночь силы АТО отбили нападение у Авдеевки
noimageНАБУ расследует новые дела по е-декларациям
Лента новостей
Загрузка...