В Хмельницком пройдет Шествие Трех Царей

Верующие католического, а также православного обрядов шестого января празднуют день Трех Царей. Данный праздник с западного церковного календаря – в этот день верующие вспоминают трех библейских волхвов Каспара, Мельхиора и Бальтазара, прибывших в Вифлеем поклониться Иисусу.

Именно в этот день Три Царя вместе со своей свитой устроят шествие с пением колядок по улицам Хмельницкого – начиная от храма Рождества Пресвятой Богородицы в костел Христа Царя Вселенной, что на просп. Мира. Шествие стартует в 11 утра.

Как сообщалось, в столице пройдет рождественское шествие.