Что мы знаем про Рождество? (ФОТО)

Шумный, красочный и весёлый Новый год и заимствованные из европейских стран традиции уже настолько прочно укоренились в нашем сознании, что мы потихоньку начинаем забывать о прекрасных, исконно национальных традициях Рождества.

Да, в большинстве семей ещё готовят Святой ужин из 12 блюд и обязательно с кутьёй. Но многие обряды, имевшие символическое значение у предков, позабыты.

Официально празднование Рождества возобновилось в 1991 году (до этого атеистическое постреволюционное государство всячески искореняло традиции и символы Рождества). А его традиции формировались очень долго и заимствовались из разных стран.





Например, поляки подарили нам идею вертепного театра. Слово «вертеп» означало «пещера Рождества» — место, где родился маленький Христос. Соответственно, самыми распространенными куклами были: младенец, Дева Мария и барашки. Вертепные театрализованные кукольные представления ставили, в основном, на ярмарках и народных гуляньях.





В селах была распространена рождественская традиция колядных песен. Ряженая весёлая компания ходила по домам и пела песни, за что хозяева должны были вознаградить взрослых деньгами, а детей — сладкими угощениями. Период Святок, который начинается на Рождество и заканчивается на Крещение, считается сакральным. Именно поэтому издавна были так распространены святочные гадания и другие ритуальные таинства.

Перед Рождеством девушки кидали сапожок через забор, чтобы понять, откуда ждать свою судьбу (носок сапожка должен был указать на сторону, в которой живет будущий возлюбленный). А ещё был распространен обычай первого гостя, который ведёт за собой в дом Рождество. Гость обязательно должен быть чист и искренен мыслями и поступками, чтобы принести в дом добро и благополучие. А хозяева в обмен на добро обязаны вручить гостю подарок или пригласить за стол. Желательно, чтобы гостем был мужчина. А ещё лучше — маленький мальчик.





Коронным блюдом на рождественском столе, конечно же, является кутья. Традиционная кутья варится из пшеничных зерен, мака и изюма. Но в регионах её готовят и с ячменной или рисовой крупой. Также в «двенадцатку» блюд обязательно должен входить узвар из сухофруктов, винегрет, запечённая птица или рыба, овощная икра, тушёная капуста, постные пироги, холодец или заливное, маринованные грибочки, жаркое, домашние колбасы, голубцы, яблочный пирог или булочки с маком. Обязательным атрибутом рождественского вечера также давно стали свечи и серебряные колокольчики. Колокольный звон ознаменует изгнание злых духов и пришествие на землю Христа, а свечи — символ победы Света над Тьмой.

Гадания же со свечами были заимствованы из язычества и пришли в традиции праздника Рождества чуть позже.

У нас к Рождеству Христову, традиционно, готовятся, соблюдая рождественский пост. Устанавливают елку, как дома, так и в церквях.

В канун праздника держат строгий пост до первой звезды, этот день называется сочельником. Затем вкушают постный стол из 12 блюд (по традиции, главное – кутя) за которым собирается вся семья.

Кульминация – праздничная Литургия в церкви, где все стараются причаститься Святых Христовых Таин. А после службы, начиная еще в церкви, разносятся всемирно известные украинские колядки, славящие Христа.

Особенно любят колядовать дети и молодежь в селах и городах, неся весть о Рождении Христа в каждый дом. Одеваясь в народные наряды, несут колядники впереди символ Вифлеемской звезды, громко поют народные гимны, а принимающие их щедро благодарят за песни и пожелания.

На Праздник принято приветствоваться:

– "Христос рождается!"

– "Славим Его!"

Главными песнопениями в праздник являются тропарь и кондак Рождества (составлен в IV в.). Рождество – “вторая Пасха”, ради праздника отменяется пост, даже если он приходится на постные дни – среду и пятницу. После торжества наступают “святки”, которые продлятся до крещенского сочельника (18 января). В святки люди призваны “святить” праздник добрыми делами, поэтому посещают с колядками обездоленных, больных, заключенных, сирот, инвалидов одаривая их подарками, творят милостыню. В храмах устраивают рождественские благотворительные трапезы, раздают подарки.

На Рождество Христово устанавливают вертепы – подобия и изображения Вифлеемской пещеры, как в церквях, так и возле елок. Украшаются и иконы Рождества в храмах на аналое.









Главные православные символы Рождества: Вифлеемская звезда, ангелы, пастухи, овцы, волхвы, Вифлеемская пещера с рожденным Богомладенцем Христом, Девой Марией и Иосифом, украшенная елка. Рождественские святки длятся с 7 по 19 января (по н.ст.) и заканчиваются праздником Крещения. Христос рождается!