В Укргидрометцентре рассказали, когда ждать потепления

С 10 января на территорию Украины после сильных морозов и снегопадов придет потепление. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций относительно осложнения погодных условий в Украине, передают на УНИАН.





"Циклон покинет территорию Украины 9 января, но уже 8 января интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также существенно уменьшится. То есть этот период будет достаточно коротким", - отметил он.





"Уже с 10 января будет отмечаться постепенное повышение температурного режима на фоне отсутствия особо опасных погодных явлений", - подытожил директор Украинского гидрометцентра.





Как сообщалось, на выходных практически по всей Украине пройдет снег. В большинстве регионов сохранится холодная погода, на западе в субботу до -22°.