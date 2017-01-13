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Новости
Украина
11 января 17, 13:36
Кредиторы ПриватБанка могут подать на Украину в суд
ПриватБанк
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Они не согласны с принудительной конвертацией их ценных бумаг.
Они не согласны с принудительной конвертацией их ценных бумаг.

Держатели еврооблигаций национализированного ПриватБанка намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно сообщению, советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.

Владельцы еврооблигаций, в числе которых компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management, рассчитывают таким образом получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Агентству Bloomberg пока не удалось получить официальный комментарий какой-либо из сторон.

Как сообщал Коррепондент.net, будущее ПриватБанка остается в руках его бывших собственников. Учитывая значительную долю инсайдерских кредитов в портфеле ПриватБанка, его жизнеспособность зависит во многом от желания платить со стороны экс-собственников.
Korrespondent
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