В Украине работает 16,3 миллиона граждан

Об этом в ходе заседания правительства Украины сообщил министр социальной политики - Андрей Рева. По его словам - количество штатных сотрудников сократилась уже на 20%, а программой пенсионного страхования Украины были охвачены 10,2 миллиона человек.

Рева также поведал и о задачах Министерства социальной политики на этот год. Задача на 2017 год – это принятие Трудового кодекса, который станет стимулом к созданию новых рабочих мест. Это даст возможность отойти от советской модели занятости труда – подчеркнул министр.

Как сообщалось, Польша с 2017 г. поменяет правила трудоустройства для украинцев.