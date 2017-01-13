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Новости
Украина
11 января 17, 13:42
В Украине работает 16,3 миллиона граждан
Андрей Рева
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На данный момент в Украине насчитывается 16,3 миллиона работающих граждан.

Об этом в ходе заседания правительства Украины сообщил министр социальной политики - Андрей Рева. По его словам - количество штатных сотрудников сократилась уже на 20%, а программой пенсионного страхования Украины были охвачены 10,2 миллиона человек.

Рева также поведал и о задачах Министерства социальной политики на этот год. Задача на 2017 год – это принятие Трудового кодекса, который станет стимулом к созданию новых рабочих мест. Это даст возможность отойти от советской модели занятости труда – подчеркнул министр.

Как сообщалось, Польша с 2017 г. поменяет правила трудоустройства для украинцев.
URA-Inform
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