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Новости
Украина
11 января 17, 14:33
Полиция отрицает убийство свидетеля по делу Грабовского
Федосенко
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В полиции утверждают, что тело, о котором идет речь, было найдено за несколько месяцев до момента пропажи Федосенко.
В полиции утверждают, что тело, о котором идет речь, было найдено за несколько месяцев до момента пропажи Федосенко.

Полиция отрицает информацию о том, что найденное тело принадлежит ключевому свидетелю по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в украинском суде российского военного Александра Александрова.

Накануне адвокат Оксана Соколовская заявила, что на 90 процентов уверена, что тело принадлежит Сергею Федосенко - ключевому свидетелю по делу Грабовского.

"Этот труп найден задолго до того, как появилась информация о том что Федосенко не выходит на связь", - сказала глава пресс-службы Алена Войтенко.

Она отметила, что Соколовская опознавала тело только по фотографии.

В то же время адвокат сестры Грабовского Анна Боряк на своей странице в Facebook заявила об угрозах в адрес ее подзащитной с требованием сменить адвокатов.

По ее словам, от потерпевшей – сестры Грабовского – требуют сменить адвокатов, "иначе у всех будут проблемы".

"Если с нами, представителями потерпевшей, либо с нашими семьями произойдет любая неожиданность, то заявляю официально, что это связана с нашей профессиональной деятельностью в деле убитого коллеги", - написала она.

Напомним,тело Грабовского нашли в марте на Черкащине. Следствие утверждает, Грабовского убили с целью ограбления. Убийц было двое и оба они задержаны.

Сам подозреваемый в убийстве Грабовского отрицает вину.
Korrespondent
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