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Новости
Украина
11 января 17, 14:38
В Харькове агитатору Новороссии дали 3,5 года тюрьмы
суд
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У мужчины дома нашли автомат АК-74 с патронами.
У мужчины дома нашли автомат АК-74 с патронами.

Октябрьский районный суд Харькова приговорил к трем с половиной годам лишения свободы мужчину, который призывал к созданию на территории Украины так называемой "Новороссии". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Житель Харькова был задержан в конце сентября 2016 года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства.

"39-летний сепаратист размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалацию вооруженного конфликта", – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина незаконно приобрел и хранил дома автомат АК-74 с патронами.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года россиянин получил 12 лет за войну в Украине. Он воевал против сил АТО в Луганской области.
Korrespondent
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