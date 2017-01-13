Порошенко собрался в Одессу

Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил глава Центра аналитических исследований - Андрей Сенченко. По его словам – президент Порошенко планирует представить нового губернатора области - Максима Степанова.

Кроме того – глава государства также проведет совещание с главами Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областных администраций. В пресс-службе Одесской ОГА также рассказали, что по причине ухудшения погодных условий сейчас неизвестна точная программа визита Порошенко в Одессу.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в декабре посетил Житомирщину.