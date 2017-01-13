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Новости
Украина
11 января 17, 15:33
Кабмин будет выдавать паспорта в ЛДНР
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Вопрос паспортизации неподконтрольной части Донбасса хотят решить до апреля.
Предоставление админуслуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей, намерены решить до апреля.
 
Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении не подконтрольных властям Украине районов Донецкой и Луганской областей, передают Українськи Новини.
 
"Отработать вопрос о возможности предоставления гражданам Украины, которые проживают на неконтролируемой территории административных услуг (в том числе по регистрации актов гражданского состояния, выдаче паспортов гражданина Украины), на контролируемой территории, вблизи пунктов пересечения линии разграничения", - говорится в плане.
 
Напомним, ранее Владимир Гройсман назвал главную задачу Кабмина на 2017 год.
 
Korrespondent
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