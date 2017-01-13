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Новости
Украина
11 января 17, 15:36
В Мариуполе у мужчины на автовокзале изъяли гранату
граната
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На автовокзале в Мариуполе задержали мужчину с гранатой.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Как отмечается, мужчина с гранатой планировал из Мариуполя выехать в Николаевскую область на суд, где в отношении него рассматриваются административные материалы за злостное неповиновение законным требованиям полицейского. 

В свою очередь, правоохранители Центрального отдела полиции, несущие службу по обеспечению общественной безопасности на автовокзале, боеприпас изъяли. 

"Забыл выложить", - сообщил мужчина.

Как стало известно правоохранителям мужчина следовал через Мариуполь в николаевский суд. Боеприпас будет направлен на экспертизу. 

Сейчас  решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Лубнах на дверях квартиры 41-летнего мужчины обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. 
URA-Inform
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