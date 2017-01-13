АТО: ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге озвучил ситуацию на Светлодарской дуге.

"В результате боевых действий действительно подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения, то есть Минские соглашения не нарушались, и воинские части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно заняли определенные позиции, но в рамках нашей территории", - заявил он.





В то же время так называемое командование ДНР заявило о резком обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.

"Обстановка резко обострилась. ВСУ за сутки 911 раз нарушили режим прекращения огня (увеличение в два раза по сравнению с предыдущим днем). При обстреле наших позиций ранение получил один военнослужащий вооруженных сил ДНР", - сказано в сообщении сепаратистов.

Напомним, ранее о захваченных позициях сообщал волонтер Юрий Мысягин. Также сообщалось, что в зоне АТО ранены двое украинских военнослужащих, один военный погиб.