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Новости
Украина
11 января 17, 16:15
Гройсман призывает службу занятости создавать рабочие места
Гройсман
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Владимир Гройсман подчеркнул, что он сделает все необходимое, чтобы были созданы новые рабочие места с нормальной зарплатой.

Премьер Украины Владимир Гройсман призывает Госслужбу занятости переходить от финансирования безработных граждан к созданию новых рабочих мест. Об этом глава правительства Украины сообщил в ходе заседания правительства.

По его словам – он не планирует финансировать службу занятости, а также содержать безработных. При этом премьер также заверил, что сделает все - чтобы появлялись новые рабочие места с адекватной зарплатой.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на данный момент насчитывают 16.3 млн работающих граждан. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева.
URA-Inform
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