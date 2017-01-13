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Новости
Украина
11 января 17, 17:40
Генштаб пока не принял решения о призыве офицеров запаса
Генштаб
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Выпускников военных кафедр после призыва будут отправлять в АТО только добровольно.
Выпускников военных кафедр после призыва будут отправлять в АТО только добровольно.

Решение о призыве на военную службу офицеров запаса, которые не служили в армии, а закончили военные кафедры вузов, еще не принято. Для этого необходимо больше информации о контрактниках, которые захотят уволиться.

Об этом заявил замначальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Марк Андрусяк.

Он напомнил, что законом, который вступил в силу 7 января 2017 года, предоставлена возможность осуществлять призыв офицеров на военную службу в особый период, который сейчас продолжается.

"К этой службе будут привлечены граждане Украины, которые закончили военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военную службу и годны по состоянию здоровья к прохождению такой военной службы. На сегодня окончательного решения относительно проведения такого призыва на военную службу граждан еще нет", – сказал Андрусяк.

Он отметил, что Генштаб готов к проведению такого призыва, но окончательное решение будет принято, "когда мы увидим показатели увольнения тех граждан, которые вступят в право увольнения согласно этому закону, и учитывая прогнозируемые показатели приема на военную службу по контракту в добровольном порядке".

Андрусяк также подчеркнул, что выпускников военных кафедр после призыва будут отправлять в АТО только добровольно.

Как сообщал Корреспондент.net, в ВСУ планируют призвать около 4 тысяч офицеров запаса – тех, кто закончил военные кафедры вузов, но ранее не служил. В Генштабе считают, что такой призыв позволит качественно укомплектовать офицерские должности.
Korrespondent
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