Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО - полиция

Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.





Конфликт произошел между арестованными, которых доставили в здание следственного изолятора и охраной. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения.

Во время инцидента здание СИЗО окружила полиция.





По последней информации, часть заключенных уже доставлена в камеры, а с остальными еще идут переговоры.





Как сообщил волонтер Роман Синицын на странице в Facebook, нападавшие - это бывшие бойцы батальона Торнадо. В полиции пока эту информацию не опровергают, и не подтверждают.





Как подтвердил спикер Нацполиции Украинской правде, конфликт исчерпан, все заключенные в камерах. По факту нападения внесена информация к ЕРДР.



