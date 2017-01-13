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Украина
12 января 17, 10:18
Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО - полиция
СИЗО
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По последней информации, всех заключенных уже развели по камерам, конфликт исчерпан
Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Конфликт произошел между арестованными, которых доставили в здание следственного изолятора и охраной. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения. 
Во время инцидента здание СИЗО окружила полиция. 

По последней информации, часть заключенных уже доставлена в камеры, а с остальными еще идут переговоры.  

Как сообщил волонтер Роман Синицын на странице в Facebook, нападавшие - это бывшие бойцы батальона Торнадо. В полиции пока эту информацию не опровергают, и не подтверждают.  

Как подтвердил спикер Нацполиции Украинской правде, конфликт исчерпан, все заключенные в камерах. По факту нападения внесена информация к ЕРДР. 

Источник: liga.net
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