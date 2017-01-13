Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО - полиция

Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
Конфликт произошел между арестованными, которых доставили в здание следственного изолятора и охраной. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения.
Во время инцидента здание СИЗО окружила полиция.
По последней информации, часть заключенных уже доставлена в камеры, а с остальными еще идут переговоры.
Как сообщил волонтер Роман Синицын на странице в Facebook, нападавшие - это бывшие бойцы батальона Торнадо. В полиции пока эту информацию не опровергают, и не подтверждают.
Как подтвердил спикер Нацполиции Украинской правде, конфликт исчерпан, все заключенные в камерах. По факту нападения внесена информация к ЕРДР.