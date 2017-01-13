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Новости
Украина
12 января 17, 11:47
В Украине вторая волна гриппа продлится до апреля
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На данный момент зафиксирована тенденцию к уменьшению заболеваемости.
На данный момент зафиксирована тенденцию к уменьшению заболеваемости.

Следующая волна гриппа в Украине ожидается с февраля и продлится до начала апреля. Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская в эфире 112 Украина.

"Вторую волну гриппа мы ожидаем начиная с февраля до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции", – сказала Дыхановская.

Она сказала, что сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины.

"Сейчас мы наблюдаем закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Однако, это может не отражать реальную картину. Мы видим, что в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемических порогов от 2,5 % в Херсонской области до 58% в Черкасской", – отметила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве.

Каксообщал Корреспондент.net, за первую неделю 2017 года в Украине от гриппа умерли шесть человек.

Напомним, пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается в январе.
Korrespondent
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