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12 января 17, 12:47
На ст. метро "Дружбы народов" снесли все киоски - ФОТО
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В Киеве в ночь на четверг, 12 января, в переходе на станции метро "Дружбы народов" коммунальщики демонтировали все торговые ларьки.

Как сообщают в социальной сети Facebook очевидцы, пришла очередь МАФов на выходе из Дружбы Народов. Сегодня ночью все торговые точки были снесены.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что власти столицы продолжат демонтаж незаконно размещенных МАФов.

Как сообщал УРА-Информ, Кличко напомнил, что столичные власти уже демонтировала более 7500 незаконных малых архитектурных строений.


По его словам, они мешают свободному передвижению людей, портят внешний вид столицы, а также незаконно подключаются и пользуются сетями электроэнергии и не платят налоги в бюджет.
URA-Inform
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