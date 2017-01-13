ОБСЕ: Гаубицы ДНР стреляют в направлении Светлодарска

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали батарею самоходных гаубиц сампоровозглашенной ДНР, стреляющую в направлении Светлодарска. Об этом заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Укринформ.

"С помощью беспилотников над Новогригорьевкой, которая сейчас контролируется ДНР, мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска. В этом случае 31 артиллерийский снаряд был выпущен", – сказал Хуг в ходе брифинга.

По его словам, довольно часто патрули не имеют возможности приехать на место происшествия, поэтому мониторинг и контроль ситуации осуществляют с помощью камер и беспилотников.

Как сообщал Корреспондент.net, миссии ОБСЕ ограничили доступ на Донбассе из-за возможных мин. ВСУ, ЛНР, ДНР не смогли обеспечить безопасность наблюдателей.

Также сообщалось, что в среду, 11 январая, позиции ВСУ были обстреляны 60 раз.