Инцидент с "торнадовцами" в Лукьяновском СИЗО

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В среду вечером заключенные напали на конвой Лукьяновского СИЗО после доставки их из зала суда. Об этом РБК-Украина рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в среду, 11 января.

"После слушания в суде между заключенными и конвоирами произошел конфликт. По этому сообщению выехала полиция, были задействованы дополнительные силы. Один из заключенных нанес себе повреждения", — сказал Тракало. По его словам, заключенный доставлен в медицинскую часть.

Инцидент произошел после того, как после возвращения из суда они обнаружили усиление режима их содержания в изоляторе. Об этом народный депутат Игорь Мосийчук рассказал в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Когда привезли бойцов "Торнадо" из суда, их закрыли в камеру, где содержатся заключенные в то время, пока в их основных камерах проводится обыск. К "торнадовцам" подошел один из представителей администрации, контроллер. Он сказал, что пока они были на суде, из их камер изъяли спортивный инвентарь. И к тому же повесили так называемые "баяны" — дополнительные решетки, которые практически перекрывают доступ света в камеру. В ответ на это один из заключенных, "торнадовец" с позывным "Ахиллес", начал отрезать себе ухо. По сути, его отрезал и бросил им в этого сотрудника тюремной администрации", — рассказал Мосийчук.

По словам нардепа, работники СИЗО "убежали в кладовую и там закрылись".

"Заключенные остались предоставленными сами себе. Они (сотрудники СИЗО) там 2 часа сидели. Здесь начались слухи, что СИЗО захватили, сотрудников администрации захватили. Это никак не соответствует действительности", — добавил он.

На уточняющий вопрос ведущего, чем "торнадовец" мог отрезать себе ухо, И.Мосийчук сказал: "Заточка, насколько мне известно. В тюрьме во всех камерах есть заточки, ножи, люди режут хлеб".

По данным нардепа, мужчине оказали медицинскую помощь: "так понимаю, пришили ухо и вернули в СИЗО".

Неправомерных действий со стороны подследственных бойцов "Торнадо" в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в Киеве не было, у "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

"В СИЗО вчера были доставлены подследственные, которые проходят по делу "Торнадо", бывшие бойцы батальона "Торнадо". Один из подследственных, который был не согласен с ходом следствия и ходом судебных заседаний, начал высказывать свое недовольство, что их позицию не слышат и не воспринимают, после этого совершил акт привлечения внимания к своей позиции — отрезал себе часть уха", — рассказал Чернышов агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул: "Не было никаких нападений на сотрудников СИЗО, не было никаких агрессивных действий со стороны "торнадовцев".

Замминистра рассказал, что после инцидента "торнадовец" был доставлен в больницу, где ему пришили ухо, после чего вновь доставили в СИЗО.

"После этого подследственных распределили по камерам и по состоянию на сейчас ситуация под контролем, состояние "торнадовца" удовлетворительное", — отметил он.

При этом Чернышов отметил, что полиция в свою очередь расследует уголовное производство в связи с данным инцидентом. Он заверил, что ситуация была контролируемой.