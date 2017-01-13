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Новости
Украина
12 января 17, 15:00
Судья Емельянов отстранен от должности
Емельянов,судья,
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Уголовное производство в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова осуществляется с 2013 года

Высший совет правосудия на своем первом заседании отстранил от должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова на два месяца.

Такое решение Высший совет правосудия принял в четверг, удовлетворив таким образом представление заместителя генерального прокурора Украины, который просил временно отстранить Емельянова от должности судьи в связи с тем, что последний уже 3 месяца находится в статусе подозреваемого.

В представлении замгенпрокурора отмечается, что уголовное производство в отношении указанного гражданина Генпрокуратура расследует с 2013 года.

Суддя Емельянов заявил о неправомерности действий Генпрокуратуры.

"У прокуратуры ко мне претензии в связи с работой на административной должности. Нет претензий к работе как судьи", — сказал он, подчеркнув, что считает неправомерным ходатайство об отстранении его от исполнения обязанностей судьи.

При этом Емельянов заявил, что имеет реальные шансы победить в конкурсе на должность судьи Верховного Суда, несмотря на уголовное производство против него.

Как известно, судья Емельянов убеждал судью Хозсуда Киева удовлетворить иск ООО "БМК Планета-Мост" о признании недействительным купли-продажи ценных бумаг, а также пытался повлиять на того же судью в деле по иску прокуратуры Киева в интересах государства об отмене решений о передаче земельного участка ООО "Славутич". По данным следствия, Емельянов требовал от судьи оставить иск без рассмотрения или отказать по существу в связи с его необоснованностью.

В электронной декларации 2015 года судья Емельянов указал эквивалент 10 миллионов грн наличными при годовой зарплате 226 000 грн.

Напомним, 5 января 2017 года вступил в силу закон о Высшем совете правосудия, в рамках которого Высший совет юстиции был реорганизован в Высший совет правосудия.
Delo
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