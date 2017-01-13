Судья Емельянов отстранен от должности

Высший совет правосудия на своем первом заседании отстранил от должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова на два месяца.

Такое решение Высший совет правосудия принял в четверг, удовлетворив таким образом представление заместителя генерального прокурора Украины, который просил временно отстранить Емельянова от должности судьи в связи с тем, что последний уже 3 месяца находится в статусе подозреваемого.

В представлении замгенпрокурора отмечается, что уголовное производство в отношении указанного гражданина Генпрокуратура расследует с 2013 года.

Суддя Емельянов заявил о неправомерности действий Генпрокуратуры.

"У прокуратуры ко мне претензии в связи с работой на административной должности. Нет претензий к работе как судьи", — сказал он, подчеркнув, что считает неправомерным ходатайство об отстранении его от исполнения обязанностей судьи.

При этом Емельянов заявил, что имеет реальные шансы победить в конкурсе на должность судьи Верховного Суда, несмотря на уголовное производство против него.

Как известно, судья Емельянов убеждал судью Хозсуда Киева удовлетворить иск ООО "БМК Планета-Мост" о признании недействительным купли-продажи ценных бумаг, а также пытался повлиять на того же судью в деле по иску прокуратуры Киева в интересах государства об отмене решений о передаче земельного участка ООО "Славутич". По данным следствия, Емельянов требовал от судьи оставить иск без рассмотрения или отказать по существу в связи с его необоснованностью.

В электронной декларации 2015 года судья Емельянов указал эквивалент 10 миллионов грн наличными при годовой зарплате 226 000 грн.

Напомним, 5 января 2017 года вступил в силу закон о Высшем совете правосудия, в рамках которого Высший совет юстиции был реорганизован в Высший совет правосудия.