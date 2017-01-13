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Новости
Украина
12 января 17, 15:03
В Украине снова потеплеет
оттепель
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На дорогах ожидается гололедица.
На дорогах ожидается гололедица.

В Украине в ближайшие дни ожидается оттепель, сопровождаемая мокрым снегом и дождями, на дорогах будет гололедица. По прогнозу Укргидрометцентра, 13 января в западных областях ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, а на Закарпатье – сильные осадки.

На остальной территории страны в пятницу будет без существенных осадков, только ночью в северных областях небольшой, в восточных областях умеренный снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью составит 2…7°С мороза, в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах – 8…13°С мороза. Днем будет от 4°С мороза до 1°С тепла, в Прикарпатье и крайнем юге – до 5°С тепла.

В Киеве в пятницу ожидается ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 5…7°С мороза, днем прогнозируется около 0°С.
Korrespondent
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