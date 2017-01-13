В Авдеевке снаряд разгромил дом

Авдеевка попала под очередной артиллерийский обстрел со стороны оккупированной территории. Накануне вечером один из выпущенных снарядов разрушил дом в дачном кооперативе Лесная сказка.
Об этом сообщает управление полиции в Донецкой области со ссылкой на местного жителя, который сообщил о произошедшем.
Правоохранители работают в пострадавшем районе, документируют последствия преступления.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали батарею самоходных гаубиц ДНР, стреляющую в направлении Светлодарска. Были выпущены десятки снарядов.
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