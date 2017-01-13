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Новости
Украина
12 января 17, 15:49
В Авдеевке снаряд разгромил дом
донецккк,ДНР,
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Боевики нанесли артиллерийский удар вечером 11 января.
Боевики нанесли артиллерийский удар вечером 11 января.

Авдеевка попала под очередной артиллерийский обстрел со стороны оккупированной территории. Накануне вечером один из выпущенных снарядов разрушил дом в дачном кооперативе Лесная сказка.

Об этом сообщает управление полиции в Донецкой области со ссылкой на местного жителя, который сообщил о произошедшем.

Правоохранители работают в пострадавшем районе, документируют последствия преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали батарею самоходных гаубиц ДНР, стреляющую в направлении Светлодарска. Были выпущены десятки снарядов.

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Korrespondent
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