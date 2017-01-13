Новый глава Одесской области представлен

Президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Одесскую область заявил, что принял решение назначить новым главой Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.





"Сегодня я принял решение о назначении человека, который победил на конкурсе руководителей Одесской ОГА, Максима Степанова", — сказал Порошенко в четверг днем в Одессе во время представления активу области нового руководителя ОГА.





"Мы решили, что мужчинам цветов не дарим, а торжественно вручаем удостоверение главы Одесской областной государственной администрации Максиму Владимировичу Степанову. Прошу любить и жаловать", — сказал Порошенко и вручил удостоверение новому губернатору.





В своем первом выступлении на посту главы ОГА Степанов поблагодарил за предоставленную честь. "Я полностью осознаю, что это большая ответственность… Это ответственность перед вами, господин Президент, ответственность перед каждым жителем Одесской области. Я направлен исключительно на результат, а не на работу ради работы. Я уверен, что мы в состоянии все вместе действительно в очень сжатые сроки показать классный результат", — сказал Степанов.





После этого Порошенко высказал надежду, что новый губернатор будет мало говорить, но много делать.





Президент дал первые поручению главе ОГА — решить проблемы с аэропортом, таможней, тендерами на дороги, "7-м километром"…





Перед этим Президент раскритиковал работу предыдущего руководства Одесской ОГА. Так, он напомнил, что по всей Украине только в Одессе возникла проблема с ЦНАП, а главы районов, избранные на конкурсе, больше участвуют в митингах, чем решают вопросы местных жителей.





Максим Степанов получил должность главы ОГА на конкурсе. В конце декабря 2016 года, занимая должность директора ГП "Полиграфический комбинат "Украина", он победил в конкурсе на занятие должности главы Одесской облгосадминистрации, набрав 14,4 балла. Второе место занял мэр Балты Сергей Мазур, набравший 8,84 балла.





Сразу после обнародования результатов в эфире одесского телеканала "1-й городской" Степанов заявил, что начнет работу с "восстановления управляемости областью". Среди приоритетов в работе он назвал развитие туристического потенциала области, борьбу с преступностью, развитие экономики региона в целом.





21 декабря Кабинет министров одобрил назначение Степанова главой Одесской ОГА.





7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.





Вечером того же дня Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.





Кто такой Степанов

Степанов родился 18 августа 1975 года в Сковородино Амурской области. В 1998 году окончил Донецкий государственный медуниверситет им. Горького, в 2004-м – Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика". Свободно владеет английским.

С 1999 по 2001 годон занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

В 2003-2004 годах трудился в Государственной налоговой администрации Украины.





При Викторе Ющенко Степанов был первым вице-губернатором Одесской области. В 2011 году возглавил ГП "Полиграфкомбинат Украина", где и работал до последнего времени. В 2015-м на церемонии "Человек года – 2015" победил в номинации "Менеджер года".