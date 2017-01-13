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Новости
Украина
12 января 17, 17:38
Порошенко о перепалке с одесским чиновником
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Чиновник хотел выяснить вопрос нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде на выборах.
Чиновник хотел выяснить вопрос нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде на выборах.

Одесский чиновник, который перебил президента Петра Порошенко в Одесской ОГА, хотел выяснить вопрос нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде на выборах.

Сегодня Порошенко осадил чиновника в Одессе. "Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня", - заявил президент чиновнику.

Об этом заявил Порошенко во время совещания по вопросам региональной политики с представителями правительства и председателями областных администраций в Одессе.

"Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале и подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки...", - отметил он.

Напомним, сегодня Порошенко представил нового губернатора в Одессе.
Korrespondent
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