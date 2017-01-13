На Троещине завершили ремонт тепломагистрали

Об этом передает пресс-служба "Киевэнерго". Согласно сообщению – на данный момент аварийные бригады Киевэнерго завершили ремонтные работы на тепломагистрали от ТЭЦ-6, обеспечивающей горячей водой и отоплением Днепровский район столицы - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в 15:00 теплоноситель подан к сетям и ЖЭО приступили к работам по восстановлению теплоснабжения в сетях.

Как сообщал УРА-Информ, жители столицы могут вскоре остаться без горячей воды – по причине больших задолженностей и отсутствия средств подготовки к сезону отопления – ранее сообщали в " Киевэнерго".