Порошенко прибыл в Николаев

Президент поучаствует в открытии спортивного комплекса – специально для СДЮШОР (детско-юношеская школа олимпийского резерва) по фехтованию в г. Николаев. Кроме того – Порошенко в рамках данного визита также вручит ордера на квартиры для силовиков АТО.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также 12 января посетил Одесскую область. В рамках данного визита президент назначил главу Одесской облгосадминистрации – Максима Степанова. Кроме того, в рамках данного визита Порошенко рассказал о стоимости строительства автодорог в Одесской области, которая является одной из самых высоких в Украине.