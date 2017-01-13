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Новости
Украина
12 января 17, 19:28
Порошенко хочет допустить к учениям 2017 года иностранцев
военные,учения
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Текст законопроекта на данный момент отсутствует на сайте Верховной Рады.

Президент Петр Порошенко предложил Раде принять законопроект №5636 про одобрение решения про допуск подразделений вооруженных сил иных государств в Украину в 2017 г. – с целью участия в многонациональных учениях.

Так, соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня, 12 января 2017 г. На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения данного документа уже был передан на рассмотрение руководству.

Напомним, что в декабре 2016 года Порошенко обращался к Раде, потребовав рассмотреть законопроект о внесении в УПК Украины изменений.

Как сообщал УРА-Информ, украинские десантники пройдут учения в Литве.
URA-Inform
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