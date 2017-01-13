Взрыв в Киеве на заводе, есть раненые

На киевском заводе прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар, сообщили в ГСЧС.

"12 января в 13:44 поступило сообщение о взрыве в цехе одного из заводов г. Киева, по ул. Северо-Сырецкой, 3", - сказано в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, взрыв произошел в печи для выращивания микрокристаллов кремния.





Отмечается, что спасателям удалось быстро потушить пламя, которое успело распространиться лишь на 10 квадратных метров.





В результате пожара пострадали двое работников завода, которых с ожогами передали медикам. Причины взрыва выясняет следствие.





В этом месяце во Львове загорелся завод Электрон.

А на днях под Киевом три часа тушили пилораму.