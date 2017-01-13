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Новости
Украина
12 января 17, 19:54
Кремль объяснит Тиллерсону вопрос Крыма
Кремль
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Россия пообещала терпеливо разъяснять суть этого вопроса

Россия не согласна с заявлениями кандидата на пост главы американского Госдепа Рекса Тиллерсона по Крыму и будет разъяснять свою позицию новой Белого Дома, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне Тиллерсон назвал незаконной аннексию Крыма Россией. Он заявил, что РФ "отобрала территорию, которая ей не принадлежит". Тиллерсон также назвал незаконными действия Москвы на Донбассе.

"Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - сказал он журналистам.
 
"Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", - подчеркнул Песков.

При этом на просьбу прокомментировать заявление возможного госсекретарям, что российская армия пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: "Я оставил бы это без реакции".
Korrespondent
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Комментарии (1)
Igor Вчера, 20:24
Тиллерсону нужно согласие Сената, Кремлю надо подыграть Тиллерсону, и объявить. что мы расстроены, чтобы Сенат утвердил его кандидатуру. Подыграли. молодцы. Станет госсекретарем, проведет изучение вопроса, якобы найдет компромиссный вариант, типа повторного проведения референдума с международными наблюдателями. Москва.согласится, но потребует проведения такого референдума по всей Украине. США согласятся и нажмут на ЕС. Украина в ауте, и с легкостью потеряет и весь Восток и весь Юг страны. Образуется Новороссия со столицей в Днепропетровске ( в прошлом Новороссийске). Часть областей изъявят желание присоединиться к России.Долги Украины останутся за Киевом и Западенщиной. Пока события развиваются в правильном русле.
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