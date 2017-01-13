Кремль объяснит Тиллерсону вопрос Крыма

Россия не согласна с заявлениями кандидата на пост главы американского Госдепа Рекса Тиллерсона по Крыму и будет разъяснять свою позицию новой Белого Дома, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне Тиллерсон назвал незаконной аннексию Крыма Россией. Он заявил, что РФ "отобрала территорию, которая ей не принадлежит". Тиллерсон также назвал незаконными действия Москвы на Донбассе.

"Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - сказал он журналистам.



"Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", - подчеркнул Песков.

При этом на просьбу прокомментировать заявление возможного госсекретарям, что российская армия пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: "Я оставил бы это без реакции".