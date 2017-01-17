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Новости
Украина
14 января 17, 10:30
В зоне АТО погибли трое морских пехотинцев
АТО
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Двое младших сержантов и старший матрос погибли в зоне проведения АТО во время исполнения боевого задания
В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей погибли трое морских пехотинцев - младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Морские пехотинцы до последнего вздоха боронили Родину, до конца исполнили Конституционный долг. Память о настоящих защитниках Украины навсегда останется в наших сердцах. Командование, личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении. 

13 января сообщалось, что боевики террористической организации ДНР до сих пор не отпустили подростков, которых в сентябре прошлого года задержали в Донецке, обвинив в "диверсиях".

Источник: liga.net
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