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Новости
Украина
14 января 17, 16:41
Вакарчук прокомментировал запрет "Дождя" в Украине
Святослав Вакарчук
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Лидер группы "Океан Эльзы" вспомнил о моментах, которые его связывали с российским каналом
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал запрет ретрансляции телеканала "Дождь" на территории Украины.

"Любое СМИ, которое действует на территории какой-либо страны, не только СМИ, любая другая организация или структуры, обязаны руководствоваться законами и предписаниями, действующими на территории этой страны. Это в полной мере касается Украины, так что мне здесь добавить нечего", - сказал Вакарчук в программе "Козырев Online", телеканала "Дождь".

На вопрос ведущего передачи о том, возможен ли запрет в скором времени, Вакарчук ответил: "Соломон когда-то сказал: "Все пройдет, и это тоже". К сожалению, мудрости великого Соломона мне нечего добавить... Мне кажется, всем умным людям и так все понятно, здесь нечего комментировать".

Певец напомнил зрителям о моментах, которые он связывают с "Дождем".

"Всегда вспоминаю концерт в Шереметьево группы "Океан Ельзы", телемосты, связанные с грустными событиями, такими, как убийство Бориса Немцова. И вообще все, что мы обсуждали, и то, что было важно слышать украинским зрителям" – подытожил Вакарчук.

Напомним, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за якобы непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Также ранее сообщалось, что причинами запрета на вещание российского телеканала в Украине стала, помимо прочего, "популяризация правоохранительных органов государства-агрессора" в фильмах, показанных телеканалом перед Новым годом.

Источник: vesti-ukr
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