"Против нас работал Гиви. Он мясник", - офицер 93-й бригады

"Дорожник" на войне с 2014 года. После боев за Иловайск добровольцем пошел в батальон "Донбасс". Пробыл там два месяца. Затем перевелся в 93-ю механизированную бригаду. Получил под командование гранатометный взвод. Первая его боевая кампания длилась год и два месяца. Воевал в селе Опытное под Донецком.





"Был в Опытном с конца января по начала июля 2015 года. Недооценивал свои АГСы (автоматический станковый гранатомет. - Gazeta.ua) до марта 2015-го. В тот день мы взялись прикрывать десантников, которых штурмовали боевики. Там была засада. В бою погиб командир снайперов десантуры, а командира роты разведчиков ранили. У меня часть АГСов уничтожили еще в середине января в Песках. Попали под "Град". И в то время остался один гранатомет. Еще один вышел из строя, а третий передал на другую высоту. В бой я включился около двух часов дня и с небольшими перерывами работал почти до семи утра. Задачи прикрывать десантуру мы не имели. Но начали работать по своему усмотрению. Помогали соседям. На следующий день десантники отдали все свои АГС мне. Мы работали первые две ночи постоянно. Вообще редкие были ночи, чтобы мы не стреляли.





Слушал потом рацию разведчиков, ушедших туда, где я стрелял. А там куча трупов. По рации слышу: "Есть один. Документов при себе нет. Пакуй в мешок. Еще один. Также без документов. О, а у этого вообще головы нет". Моя граната попала в голову и оторвала ее. Мы так разошлись, что на конец июля 2015 года на позициях боевиков был один крупнокалиберный пулемет. Очень редко стрелял", - рассказывает офицер.





Когда в переговорах слышали позывные "Прибой" или "Волна" сразу понимали, что по нам ведут огонь россияне.





"Российская артиллерия хорошо воюет. Их по стилю видно. Когда минометы местных стреляют - можно курить. Раз не долетело 500 метров. Стоишь и ждешь второй снаряд. Опять недолет 500 метров - спокойно гуляй. А когда российские отпускники стреляют - это как город сажают. В Опытном нас "кошмарили" две пары танков с минометами. Постоянно менялись. Это сильно доставало", - рассказывает Валерий Матвийчук.







