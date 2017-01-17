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Украина
15 января 17, 21:59
15 января исполняется 25 лет гимну Украины (6 ВИДЕО)
Майдан
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Сегодня 25 лет, как Верховная Рада утвердила Государственный гимн Украины.
Об этом у себя на странице в соцсети Facebook сообщает президент Петр Порошенко.

"За последние годы наш Гимн стал по-настоящему народным. Выполнение украинского воина с позывным "Мартин" особенно вдохновляет - в нем вся сила духа украинского народа", - говорится в заметке президента.

Официальная музыкальная редакция композиции "Ще не вмерла України" была принята Верховной Радой 15 января 1992 года, текст гимна утвержден 6 марта 2003 года. 

Текст песни "Ще не вмерла Україна" был написан украинским поэтом и фольклористом Павлом Чубинским осенью 1862 года. 

Только через год, когда во львовском журнале "Мета" было опубликовано стихотворение Чубинского, его отец Михаил (Вербицкий) написал музыку.

В качестве гимна утверждены первый куплет и припев:

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Только за последние годы появилось множество необычных и интересных версий исполнения главной композиции страны.

Предлагаем различные версии и необычные места, где украинцы пели гимн Украины.

Первое исполнение гимна в Львовской опере 9 апреля 1990 года.


Рок версия.


Боец с позывным "Мартин" играет гимн на виолончели в проекте "Музыка воинов"


Во время обороны Донецкого аэропорта бойцы 79 аэромобильной бригады отсреливались от врагов под исполнение главной государственной песни.


200 тыс. человек исполнили гимн Украины во время Евромайдана.


Необычное исполнение гимна от детей на шоу талантов "Голос.Дети"


15 января 1992 года президиум Верховного Совета Украины ратифицировал музыкальную редакцию национального гимна Украины на музыку М. Вербицкого. Автор стихотворения "Ще не вмерла Украина" Павел Чубинский (1839-1984) написал его, по некоторым источникам, в 1862 году. Стихотворение Чубинского начал свое нелегальных существование в пределах царской России как патриотические-политическое произведение и как песня. В 1863 г. стих появляется в львовском журнале "Мета" №4.
 
Источник: gazeta.ua
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