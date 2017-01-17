15 января исполняется 25 лет гимну Украины (6 ВИДЕО)

Об этом у себя на странице в соцсети Facebook сообщает президент Петр Порошенко.

"За последние годы наш Гимн стал по-настоящему народным. Выполнение украинского воина с позывным "Мартин" особенно вдохновляет - в нем вся сила духа украинского народа", - говорится в заметке президента.



Официальная музыкальная редакция композиции "Ще не вмерла України" была принята Верховной Радой 15 января 1992 года, текст гимна утвержден 6 марта 2003 года.





Текст песни "Ще не вмерла Україна" был написан украинским поэтом и фольклористом Павлом Чубинским осенью 1862 года.





Только через год, когда во львовском журнале "Мета" было опубликовано стихотворение Чубинского, его отец Михаил (Вербицкий) написал музыку.





В качестве гимна утверждены первый куплет и припев:





Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.





Только за последние годы появилось множество необычных и интересных версий исполнения главной композиции страны.



