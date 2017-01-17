Почему чиновники перестали покупать женам шубы?

С 4 января купить дорогой теще "скромную шубу", как у главы НБУ Валерии Гонтаревой, стало намного проблематичнее. И все благодаря стараниям самой Валерии Алексеевны (у которой, согласно декларации, имеется три шубы).

Напомним, НБУ ввел ограничение на оплату товаров и услуг наличными. Отныне украинцы смогут оплатить "живыми деньгами" лишь вещь, дешевле 50 тысяч. Тем не менее, эксперимент "Страны" показал, что нововведение ничего не изменило, и большинство магазинов, по прежнему, готовы брать наличку.

Почему так происходит, и как переживает кризисные времена рынок элитной одежды, обуви и сумок? На вопросы "Страны" согласился анонимно ответить человек, который занимается этим бизнесом с начала 90-х.

– Как на вас скажется нововведение?

– Никак. Сегодня практически никто не работает по кассе. До 2009 года это ещё было возможно. Были даже сети, где каждый бутик выплачивал по $100 тысяч налогов в год. Ещё в 2010 году с приходом Януковича всем объяснили: "вот такую-то сумму заносите сюда". И все ушли в тень. И сегодня все там и остаются. Очень часто каждый продавец (не бутик, и не владелец, а именно продавец) оформлен, как частный предприниматель, и соответственно, платит единый налог. Словом, ограничения НБУ на предпринимателях отразятся куда меньше, чем война и кризис. Потому что состоятельные клиенты растворились, а конкуренция возросла.

– За счет чего?

– За счет того, что все перебрались в Киев. В Пассаже, например, открылся She&He. Он раньше в Донецке базировался, этим бизнесом занимается родственница Клименко. Группа Cult перебралась из Донецка, Best collection – из Днепропетровска. Конкуренция огромная. А клиентов становится все меньше.

– Богатые люди обеднели?

– Или уехали из страны, и вывезли деньги. Или боятся тратить. Рассказываю реальную историю из жизни. Приходят клиенты. Жена смотрит шубу. Только собирается примерить, муж ей: "Е-декларация...". Не говоря уже о том, что шубы сейчас брать перестали. Цены на них стартуют от $3-4 тысяч за норку, ну и до бесконечности. Но клиенты боятся что-либо покупать, потому что никто не знает, что будет дальше.

– Но ведь в некоторой степени и Е-декларации, и ограничения НБУ это хорошо. Это борьба с коррупцией.

– Жёсткие меры хороши, когда "жир" есть. А когда стоит задача выжить, – жестких мер быть не должно. Кому станет лучше, если люди будут вывозить деньги из страны? Или просто спрячут все в кубышку, и ничего не будут тратить? Все эти методы для нашей экономической ситуации не годятся: бизнес только еще больше уйдёт на дно. И вместо бутиков будут закрытые шоу-румы. И так у всех продажи падают.

– Тем не менее, никто не закрылся.

– Но, например, у одной известной сети – большие проблемы. Помещения на Городецкого у них уже отобрали, и этот процесс продолжается. Нам повезло, мы вынырнули накануне войны из кредитов. А они – нет, у них все помещения – в банках, под залогом. Другие переходят в более низкий ценовой сектор. Потому что богатые прежде люди стали средними. И те, кто раньше покупал вещи из новой коллекции Brunello Cucinelli, Gucci и так далее, теперь предпочитают подождать четыре месяца, потому что знают, что будет скидка. И то же самое происходит в России. Их кризис задел больше, потому что они мыслят в рублях, а мы никогда в гривнах не мыслили. С другой стороны, это еще и общий тренд: люди тратят меньше денег на одежду, предпочитают съемное жилье, и Uber вместо личного авто. Экономика в непонятном состоянии. Многие клиенты говорят: "страшно на улицу в шубе выйти. Людям есть нечего".

– Мой недавний эксперимент – я ходила по магазинам, якобы намереваясь купить шубу или кольцо дороже 50 тысяч. Некоторые соглашались продать за наличные, другие ссылались на то, что теперь только по карточке. Почему так?

– Потому что некоторые работают официально. Тут надо понимать разницу между монобутиками и такими людьми, как я, например. Скажем, я беру у производителя за 10, допустим, и продаю за 15. А, например, Chanel – они сами производители, и у них закрытый процесс. То есть, они производят за 2, а продают за 16. К тому же, у них есть такое подспорье, как косметика. Они могут себе позволить работать официально.

– Наши VIP-ы одеваются в Украине или за рубежом?

– Я думаю, что в Украине: здесь сегодня можно купить все, и притом, дешевле. Скажем, Тимошенко когда-то очень любила Louis Vuitton. Поначалу ее помощница Ольга Трегубова ездила за рубеж, привозила ей вещи. А потом они заключили контракт, и Louis Vuitton специально для нее создавал луки (образы – Авт.).

– А супруга президента у кого одевается?

– Мне кажется, у кого-то из украинских дизайнеров. Не знаю наверняка. Но вообще я порой смотрю новости: "любовница Пашинского ездит на Бентли, о которой мечтает королева Англии". Я смотрю, и думаю: "господи, ну почему она к нам в бутик не заезжает?"

– Сложно сегодня завезти товар в страну? Как работает таможня?

– Не сложно. Есть специальные фирмы – я думаю, их сама таможня и создала – которые все тебе привезут. Это будет стоить 10% от заказа. В Донецк завезти товар сложно, хотя там, по прежнему, остались бутики. Но там, дай бог, чтобы выторг составил $5 тысяч. А вообще, до войны это был прекрасный город. Там тротуары с шампунем мыли. Донецк был намного чище, чем Киев сейчас.

источник: strana.ua





