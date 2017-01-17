АТО: Обстрелы усиливаются

Только за вчерашний день было зафиксировано 60 обстрелов. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, опубликованных в понедельник утром, во время таких обстрелов вчера был ранен один из наших военных.

При этом боевики продолжили стрелять из различных видов оружия по всем направлениям. Так на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии противник обстрелял Гнутово. Из минометов различных калибров были обстреляны населенные пункты Павлополь, Красногоровка и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия весь день стреляли по Павлополю, Гнутово, Широкино и Красногоровке. Под Широкино и Марьинкой работал снайпер.

На луганском - из 120 и 82 мм минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Новозвановка также обстреляна из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов незаконные вооруженные формирования обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На донецком направлении - из 152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Напомним, за вчерашний день боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.