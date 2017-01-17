Бородянский уволил тех кто выдал в эфир "Битву экстрасенсов"

"В воскресенье 15 января мы показали программу "Битва экстрасенсов" производства телеканала ТНТ (Россия). В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие или действующие военные. Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, топ-менеджмент телеканала СТБ принял решение прекратить показ программы "Битва экстрасенсов" производства телеканала ТНТ, а также уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир".

"Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям", — добавил он.

Напомним, вечером 15 января 2017 года украинский телеканал СТБ, который входит в группу StarlightMedia Виктора Пинчука, показал в эфире программу с участием людей в военной форме — предположительно российских военных и представителей "ДНР", который воюют против украинской армии на Донбассе. Этот эфир вызвал возмущение у украинской общественности.

Упоминание о Донбассе после 2:30