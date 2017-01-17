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Новости
Украина
16 января 17, 11:13
Массовая перестрелка в Олевске, есть раненые, погибший -ФОТО
стрельба
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В городе Олевск Житомирской области в ночь на понедельник, 16 января, произошла крупная перестрелка.

В результате массовой драки ранения получили несколько человек. Как сообщил на своей страничке в Facebook депутат областной рады Александр Николайчук, группа неизвестных лиц приехала на место происшествия на трех автомобилях.

Они открыли огонь из автоматического оружия по людям, которые собравшимся возле кофейни. Затем они бросили в толпу людей гранату.

В итоге семь человек получили ранения различной степени тяжести. Некоторых из пострадавших скорая помощь увезла в больницу, однако другие - разбежались и занимаются самолечением, - написал депутат.

Врачи скорой помощи утверждают, что один из раненных скончался во время транспортировки его в больницу.

В то же время в полиции рассказали, что вызов к ним поступил около часу ночи. На центральной площади произошли столкновения между несколькими десятками мужчин с применением оружия.

По данным правоохранителей шесть человек ранены, один погиб. Местная полиция объявила в пределах Житомирской области план "Сирена", а в сам город Олевск направлен отряд специального назначения полиции.

Больница, в которую доставили пострадавших, находится под усиленной охраной. При этом депутат отметил, что инцидент может быть связан с нелегальной добычей янтаря в этом регионе.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Покушение на убийство и Хулиганство. В настоящее время уже установлено часть участников конфликта и все их транспортные средства.

Напомним, как сообщалось, в Старом Селе Ровенской области в воскресенье, 15 января, произошла перестрелка. Местные добытчики янтаря подрались с приезжими. После чего жители поселка взяли в заложники трех из семи незваных гостей.
URA-Inform
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