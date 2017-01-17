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Новости
Украина
16 января 17, 12:37
Байден сказал, когда Украина выполнит минские соглашения
Байден
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Джо Байден, вице-президент США, поведал о том, когда Украина сможет в полной мере выполнять политическую часть минских договоренностей.

По его мнению, это произойдет тогда, когда на Донбассе воцарится мир и спокойствие, огонь прекратится со стороны РФ и НВФ. Об этом американец заявил на брифинге с главой украинского государства Петром Порошенко.

"Политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. Только после того, как Россия и ее посредники на Востоке выполнят свои обязательства по прекращению боевых действий и дадут Донбассу установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств", – отметил Байден.

"Ни для кого не секрет, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин Президент. Это касается не только Украины, это касается будущего, к которому мы стремимся – к целостной свободной и мирной Европе", – подчеркнул вице-президент США.

Как сообщалось, ранее глава украинского МИДа Павел Климкин, России Донбасс не нужен. 
URA-Inform
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