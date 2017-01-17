Розенко: Украина не обязана повышать пенсионный возраст

Правительство Украины не имеет обязательств ни перед МВФ, ни перед иными партнерами касательно повышения возраста, при котором люди могут выйти на пенсию. Об этом сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко.

По его словам – следует сказать о том, что у Украины нет обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет в Меморандуме с МВФ, и этого нет ни в обязательствах перед другими институтами. По словам Розенко - продолжающееся повышение пенсионного возраста для женщин положительного влияния на дефицит бюджета ПФ не оказывает.

Как сообщалось, Розенко ранее заявлял, что Кабмин вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривает.