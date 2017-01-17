В Киеве храм УПЦ МП забросали "коктейлями Молотова"-Фото

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Как отмечается, около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре зажженные стеклянные бутылки с горючей смесью.

"Лишь чудом, покровительством Пресвятой Богородицы, храм остался невредимым. Бутылки не разбились и отлетели от стен", - отметил священнослужитель.

Кроме того, протоиерей Иоанн уверен, что храм пытались поджечь, чтобы забрать дорогую землю, на которой он находится.

"Уже полгода приход страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые намерены построить на месте храма многоэтажку", - добавил он.

В свою очередь, полиция Шевченковского района оперативно отреагировала на факт правонарушения.