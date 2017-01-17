Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Новости
Украина
16 января 17, 14:38
В Киеве храм УПЦ МП забросали "коктейлями Молотова"-Фото
коктейль,Молотова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Шевченковском районе Киева неизвестные лица в 4 часа утра 16 января совершили попытку поджога храма с помощью зажигательной смеси.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Как отмечается, около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре зажженные стеклянные бутылки с горючей смесью.

"Лишь чудом, покровительством Пресвятой Богородицы, храм остался невредимым. Бутылки не разбились и отлетели от стен", - отметил священнослужитель.

Кроме того, протоиерей Иоанн уверен, что храм пытались поджечь, чтобы забрать дорогую землю, на которой он находится.

"Уже полгода приход страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые намерены построить на месте храма многоэтажку", - добавил он. 

В свою очередь, полиция Шевченковского района оперативно отреагировала на факт правонарушения.
URA-Inform
Ещё по теме:
Во Львовской области сожгли музей УПА (ФОТО)
В Киеве задержан судья Хозяйственного суда - ФОТО, ВИДЕО
В Киеве в ресторане мужчина выстрелил себе в голову
Куда чаще всего летают украинцы из "Жулян"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Итоги первой в этом году встречи в Минске
noimageГеращенко: Заседания подгрупп по Донбассу проходят "горячо"
noimageДонбасс обещали вернуть в 2016-м?
noimageПорошенко едет на форум в Давосе
noimageИзвестна причина перестрелки в Олевске
Лента новостей
Загрузка...