Над Золотыми воротами сделают декоративную подсветку

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, в Шевченковском районе хотят построить сеть декоративной подсветки павильона, расположенного над развалинами Золотых ворот. Это даст возможность усовершенствовать художественный вид города в ночное время, а также улучшит освещение, создаст условия отдыха для киевлян и гостей столицы.

Соответствующее распоряжение уже подписал мэр города Виталий Кличко. Коммунальное предприятие "Киевгорсвет" уже было определено заказчиком выполнения этих работ. При подписании договора подрядчик должен будет предоставить гарантии качества выполненных работ.

Как сообщал УРА-Информ, декоративная подсветка ранее появилась на пешеходном мосту города.