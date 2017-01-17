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Новости
Украина
16 января 17, 16:18
АТО: СБУ обнаружила на Донетчине тайник со взрывчаткой
взрывчатка
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Служба безопасности Украины (СБУ) недавно обнаружила тайник со средствами поражения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). 

Об этом передали в пресс-службе СБУ. Из тайника, что был обустроен между населенным пунктом Ивановка и н.п. Тимофеевка Донецкой области, правоохранители провели изъятие двух противопехотных мин МОН-50, а также двух самодельных взрывных устройств, шести шашек тротила, а также трех гранат Ф-1, огнепроводных шнуров, детонаторов и более двух тысяч патронов 5,45 мм.

Служащие СБУ уже передали все материалы в полицию – с целью открытия уголовного производства - по части 1 ст. 263 УК Украины.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове в квартире прогремел взрыв.
URA-Inform
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