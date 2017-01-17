Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Новости
Украина
16 января 17, 16:23
Пашинский заинтересован в предвзятом следствии?
Пашинский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Я больше всего заинтересован в том, чтобы следствие было проведено необъективно и предвзято", - сказал депутат.
"Я больше всего заинтересован в том, чтобы следствие было проведено необъективно и предвзято", - сказал депутат.

Народный депутат Сергей Пашинский оговорился, заявив о заинтересованности в предвзятом расследовании дела о применении им оружия.

31 декабря Пашинский заявил о нападении на него, из-за чего он решил применить оружие. Пострадавший на него якобы напал с бутылкой и депутату пришлось отстреливаться лежа. Врач, оперировавший пострадавшего заявил, что Пашинский соврал в своих показаниях.

"Я больше всего заинтересован в том, чтобы следствие было проведено необъективно и предвзято", - сказал он во время короткого брифинга в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос о следствии по инциденту с его участием.

"И своими действиями я это всем подтвердил, за последнюю неделю было проведено 5 допросов", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что направил в прокуратуру письмо, в котором просит опубликовать фрагменты "резонансного видеодопроса очной ставки, которая состоялась в прошлую пятницу".

Напомним, по результатам вышеупомянутого перекрестного допроса защита пострадавшего Вячеслава Химискуса заявила, что Пашинский изменил показания и признал, что стрелял стоя. Адвокаты депутата отрицают это.
Korrespondent
Ещё по теме:
Россия подтвердила нахождение Януковича на ее территории
ГПУ завершила расследование афер Войцеховского
У Пашинского полиция изъяла оружие и патроны
Сытник: Порошенко может быть допрошен по делу Онищенко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Итоги первой в этом году встречи в Минске
noimageГеращенко: Заседания подгрупп по Донбассу проходят "горячо"
noimageДонбасс обещали вернуть в 2016-м?
noimageПорошенко едет на форум в Давосе
noimageИзвестна причина перестрелки в Олевске
Лента новостей
Загрузка...