Реакция Кремля на введение Белоруссией безвиза

По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, такой вердикт – личное, внутреннее дело страны-соседа. В администрации российского лидера подчеркнули, что во время согласования данного решения были учтены все аспекты, которые затрагивают белорусско-российской границы.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил свою подпись под указом, который разрешает гражданам целого ряда государств въезжать в Белоруссию без визы. В частности, речь идет о визите, который не продлится более пяти дней, пишет uznayvse.ru.

Как сообщал "УРА-Информ", эксперты настроены весьма пессимистично относительно предоставления Украине безвиза от ЕС. По их мнению, такая инновация особым образом ничего не дает нашему государству.