Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Новости
Украина
16 января 17, 16:31
Реакция Кремля на введение Белоруссией безвиза
беларусь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Кремле пояснили свою позицию относительно введения Белоруссией безвизового режима в отношении 80 стран.

По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, такой вердикт – личное, внутреннее дело страны-соседа. В администрации российского лидера подчеркнули, что во время согласования данного решения были учтены все аспекты, которые затрагивают белорусско-российской границы.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил свою подпись под указом, который разрешает гражданам целого ряда государств въезжать в Белоруссию без визы. В частности, речь идет о визите, который не продлится более пяти дней, пишет uznayvse.ru.

Как сообщал "УРА-Информ", эксперты настроены весьма пессимистично относительно предоставления Украине безвиза от ЕС. По их мнению, такая инновация особым образом ничего не дает нашему государству. 
URA-Inform
Ещё по теме:
Компромат на Трампа: без Путина не обошлось
Кремль заявляет что "хакерские атаки" это месть за поражение
Тиллерсон за жесткий курс в отношении России
Как российские спецслужбы закрывают рты противникам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Итоги первой в этом году встречи в Минске
noimageГеращенко: Заседания подгрупп по Донбассу проходят "горячо"
noimageДонбасс обещали вернуть в 2016-м?
noimageПорошенко едет на форум в Давосе
noimageИзвестна причина перестрелки в Олевске
Лента новостей
Загрузка...