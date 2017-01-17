Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Новости
Украина
16 января 17, 16:32
Гройсман завтра едет на Черниговщину
Гройсман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Завтра - 17 января - премьер Украины Владимир Гройсман с рабочим визитом прибудет  в Черниговскую область. 

Об этом рассказали в пресс-службе Кабмина. В рамках данной рабочей поездки глава украинского правительства ознакомится с материальной базой Черниговского педагогического лицея для особо одаренной сельской молодежи, а также с деятельностью Черниговского высшего училища бытового обслуживания.

Гройсман при этом также пообщается с педагогическими коллективами данных учебных заведений. Более того - премьер-министр намерен участвовать во вручении пожарной техники и спасательного оборудования подразделениям ГСЧС Черниговского гарнизона.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман посетил Херсонскую область.
URA-Inform
Ещё по теме:
Гройсман знает, куда не стоит инвестировать Украине
Гройсман рассказал, как обстоят дела с газом в стране
Гройсман назвал основной спектр задач правительства
Гройсман: Аудиторы должны проверить Фонд госимущества
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Итоги первой в этом году встречи в Минске
noimageГеращенко: Заседания подгрупп по Донбассу проходят "горячо"
noimageДонбасс обещали вернуть в 2016-м?
noimageПорошенко едет на форум в Давосе
noimageИзвестна причина перестрелки в Олевске
Лента новостей
Загрузка...