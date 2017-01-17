Гройсман завтра едет на Черниговщину

Об этом рассказали в пресс-службе Кабмина. В рамках данной рабочей поездки глава украинского правительства ознакомится с материальной базой Черниговского педагогического лицея для особо одаренной сельской молодежи, а также с деятельностью Черниговского высшего училища бытового обслуживания.

Гройсман при этом также пообщается с педагогическими коллективами данных учебных заведений. Более того - премьер-министр намерен участвовать во вручении пожарной техники и спасательного оборудования подразделениям ГСЧС Черниговского гарнизона.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман посетил Херсонскую область.