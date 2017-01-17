Украина подает иск против России в Гаагу

Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины передать иск против России в Международный суд ООН в Гааге, касающийся нарушения Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом глава государства заявмл на встрече с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму...", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

В частности, иск касается обстрела Мариуполя в январе 2015 года, обстрела автобуса на блокпосту возле Волновахи в январе 2015 года, обстрела Краматорска в феврале 2015 года, сбитого самолета рейса МН17.

Напомним, в ноябре трибунал в Гааге назвал ситуацию в Крыму войной. После этого Россия вышла из соглашения по Гаагскому суду.

Корреспондент.net разбирался в докладе Гаагского суда.