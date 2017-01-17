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Украина
16 января 17, 17:27
Курц завтра снова посетит Украину
Курц
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Курц встретится с Климкиным 17 января.
Курц встретится с Климкиным 17 января.

Новый глава Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц снова приедет в Украину с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в понедельник, 16 января.

В ведомстве отметили, что на вторник запланирована встреча Курца со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Австрия во главе ОБСЕ: Украина - в приоритете

Напомним, в начале января этого года Курц посетил Донбасс с рабочим визитом. Тогда новый глава ОБСЕ пообещал расширить деятельность миссии на востоке Украины.
Korrespondent
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