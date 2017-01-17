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Новости
Украина
16 января 17, 18:18
Порошенко едет на форум в Давосе
Давос,,всемирный,экономический,форум
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Петр Порошенко не планирует участвовать в завтраке в Давосе.

При этом президент Украины Петр Порошенко отправится на Всемирный экономический форум в Давос (Швейцария). Об этом в социальной сети Facebook рассказал пресс-секретарь главы украинского государства - Святослав Цеголко.

Согласно его сообщению - президент Украины вскоре отправится в швейцарский Давос, где планирует обширную программу - на экономическом форуме. При этом участвовать в завтраке, организованном Пинчуком, глава государства не станет – также добавил Цеголко. Также ранее сообщалось, что канцлер Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не будут принимать участие в форуме в Давосе.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. Порошенко в Давосе встретился с премьером Турции.
URA-Inform
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