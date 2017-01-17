Донбасс обещали вернуть в 2016-м?

Украинские власти вновь обещает скорое освобождение Донбасса.

Новая дата – осень 2017 года.

Ранее власти обещали освободить оккупированные территории до конца 2016 года и предлагали различные пути решения данного вопроса.

Корреспондент.net вспоминает эти сценарии.

Россия прекратит поддержку

Освобождение оккупированных территорий Донбасса начнется осенью 2017 года, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

"Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - подчеркнул Тука.

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а потому, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий через давление.

"По любым расчетам любых экспертов, если только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - считает Тука.

Президент обещал еще раньше

В марте 2016 года президент Петр Порошенко говорил, что надеется на восстановление Украиной контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей до 2017 года.

"Украина мирно вернет Донбасс на протяжении одного года", - заключил Петр Порошенко в интервью турецкому телеканалу "TRT World".