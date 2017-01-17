Геращенко: Заседания подгрупп по Донбассу проходят "горячо"

Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске - Ирина Геращенко - на странице в социальной сети Facebook. По ее словам – сейчас в Минске минус восемь и снег. При этом на заседаниях всех групп сейчас – очень даже горячо и шквальный ветер, цунами, тайфун – добавила Геращенко.

Она не уточнила при этом, что именно вызвало на заседаниях жаркие дискуссии.

Как сообщалось, Геращенко заявляла, что в России не работают украинские телеканалы, однако это не беспокоит ОБСЕ.